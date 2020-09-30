بيان مشترك من 25 سفيرًا بعد اجتماع بالكاظمي: قلق بالغ إزاء ارتفاع الهجمات

2020/09/30 | 14:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأصدر مجموعة من السفراء والقائمين بالأعمال، بيان عقب لقائهم برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما أعربوا عن قلقهم إزاء ارتفاع الهجمات ضد المؤسسات الدبلوماسية في العراق.

قال الكاظمي إن الهجمات لا تستهدف البعثات الدولية فقط، وإنما طالت الأبرياء من المواطنين، وأن مؤسسات الدولة الأمنية عازمة على وضع حدّ لها

وقال السفراء في بيانهم المشترك الذي تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "التقى السفراء والقائمون بالأعمال لدول استراليا، كندا، کرواتيا، مصر، الاتحاد الأوروبي، فنلندا، المانيا، اليونان إيطاليا، اليابان، الأردن، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، هولندا، النرويج، بولندا، جمهورية كوريا، صربيا، إسبانيا، السويد، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية واليمن، ظهر هذا اليوم برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

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تهدئة تسبق اتفاقًا؟

وأضاف البيان "أكدنا من خلال اللقاء عن دعمنا للعراق وشعبه واحترامنا للسيادة العراقية ورغبتنا برؤية عراق مستقر وآمن".

وأعرب السفراء بحسب البيان "عن قلقهم البالغ إزاء ارتفاع اعداد وتطور الهجمات ضد المؤسسات الدبلوماسية في العراق، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والعبوات الناسفة".

وأشار البيان إلى أنه "تبين أن هذه الحوادث لا تعرض فقط السفارات الأجنبية إلى المخاطر، بل العراقيين أيضًَا، والدليل على ذلك الحادث المأساوي الذي ذهبت ضحيته عائلة بالقرب من مطار بغداد".

واستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، سفراء 25 دولة بناءً على طلبهم، لمناقشة التطورات الأخيرة فيما يتعلق بأمن البعثات الدبلوماسية في العراق.

وشدد الكاظمي في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، على "حرص العراق على فرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات والمقرات الدبلوماسية"، مشددًا على أن "مرتكبي الاعتداءات على أمن البعثات الدبلوماسية يسعون إلى زعزعة استقرار العراق، وتخريب علاقاته الإقليمية والدولية".

وأشار إلى أن "هذه الهجمات لا تستهدف البعثات الدولية فقط، وإنما طالت الأبرياء من المواطنين، بما فيما ذلك الأطفال، وأن مؤسسات الدولة الأمنية عازمة على وضع حدّ لها، وقد شرعت باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق هذا الهدف".

وأكد الكاظمي أن "الخارجين على القانون الذين يحاولون الإساءة الى سمعة العراق والتزاماته الدولية يتحركون بوحي من دوافع غير وطنية، ويزدرون إرادة الشعب العراقي ومرجعياته الدينية والسياسية والثقافية التي أجمعت على خطورة ما يقومون به".

وأضاف أن "العراق شعبًا وحكومة سيتصدى لهؤلاء وسيعمل على حماية ضيوفه كما تتطلبه الأعراف الدبلوماسية عبر التأريخ، ومن أجل طي صفحة الصراعات والإرهاب والانصراف الى التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات التنمية".

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