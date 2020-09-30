’كمين محكم’ يطيح بعصابة لترويج العملة المزورة في بغداد

2020/09/30 | 14:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

القت قوة من الشرطة الاتحادية في بغداد، الاربعاء، القبض على عصابة لترويج العملة المزورة في العاصمة.



وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 ايلول 2020)، ان "قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية القت القبض على اثنين من المتهمين بعد ورود معلومة استخبارية بوجود اشخاص يتاجرون بالعملة المزورة".

واضاف البيان "حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك بالتنسيق مع استخبارات اللواء ومفرزة من استخبارات بغداد وتم على الفور نصب كمين محكم في محل تواجد المتهمين والقاء القبض عليهما بالجرم المشهود".

واشار البيان الى انه "ضبط بحوزتهما مبلغ مالي قدره (عشرة مليون وتسعة وخمسون الف دينار عراقي) مزورة بالاضافة الى سبعمائة دولار امريكي مزور، وتم تسليم المتهمين مع المبالغ المضبوطة اصوليا الى الجهات المختصة".

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