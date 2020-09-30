"وتر أخيل" يجبر سيرينا وليامز على الانسحاب من رولان غاروس

2020/09/30 | 14:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيرينا وليامز أعلنت انسحابها في مؤتمر صحفي

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