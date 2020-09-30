حماس: استمرار سياسة الاستيطان يكشف كذب ادعاء المطبعين مع الاحتلال

2020/09/30 | 14:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..عدّت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأربعاء، أن استمرار السياسة الاستيطانية في الضفة الغربية، تكشف مرة أخرى “كذب ادعاءات الأطراف التي وقعت على اتفاق التطبيع مع الاحتلال فيما يتعلق بوقف مخطط الضم الاستعماري”.وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح مكتوب “إن هذه الادعاءات كانت لتضليل الرأي العام العربي لتمرير جريمة التطبيع”.وكان وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، زعم بأن الإمارات تمكنت عبر توقيعها معاهدة سلام تاريخية مع “إسرائيل” وبجهود أمريكية من تجميد قرار الضم وفتح آفاق جديدة واسعة لتحقيق سلام شامل في المنطقة.كما عدّ قاسم، أن ما كشفه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” عن قيام الاحتلال بهدم 506 مبان في الضفة الغربية، يؤكد استمرار الاحتلال في تطبيق سياسة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا”، قد كشف الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت أكثر من 506 مبانٍ فلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، منذ بداية العام الجاري، بدعوى البناء غير المرخص.وتزعم سلطات الاحتلال، أن أوامر الهدم تأتي بسبب عدم وجود تراخيص للبناء، لكن حصول الفلسطينيين على تلك التراخيص يُعد أمرا شبه مستحيل، بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي، ما يترك السكان بلا خيار سوى البناء دون ترخيص.



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