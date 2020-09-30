هل يلعب الزواج دورا في تخفيض الوزن؟

2020/09/30 | 14:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أثبت العلماء أن الزواج يساعد على إنقاص الوزن، حيث أن الرجال والنساء بعد الزواج يفقدون بسرعة الوزن الزائد، ولا يكتسبونه مرة ثانية.وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن الباحثين تابعوا حالة 300 شخص أعمارهم 20 سنة فما فوق ومعظمهم من الذين فقدوا الوزن الزائد بعد الزواج وحافظوا على رشاقتهم حتى بعد مضي 8 سنوات على زواجهم.



ومن كان وزنهم طبيعيا وجسمهم رشيقا قبل الزواج بقوا على حالتهم بعد الزواج، في حين بقي البدناء والعزاب كما هم دون تغيير.وقد اكتشف الباحثون أن الزواج يلعب دور المحفز للحفاظ على نمط حياة صحي.



وطبعا في هذه الحالة يلعب الشريك دورا مهما في هذه المسألة.



وهذا ما لاحظه الباحثون من متابعتهم لأزواج يعيشون سوية من دون تسجيل زواجهم رسميا.وتجدر الإشارة إلى أن رجلا فقد من وزنه 77 كيلوغراما خلال خمسة أسابيع، بعد أن تخلى نهائيا عن تناول السكر والحلويات والكربوهيدرات، وممارسة التمارين البدنية في الصباح يوميا.انتهى 25

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