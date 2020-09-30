2020/09/30 | 14:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادارتفع مؤشر البورصة، الاربعاء، بنسبة 0.36%.

وجرى تداول 2,8 مليار سهم بقيمة 1,5 مليار دينار.

وارتفعت اسهم 11 شركة تقدمها أسهم مصرف العطاء الاسلامي بـ 14.29% وأسهم شركة مصرف الخليج بـ 7.69%.

وانخفضت اسهم 7 شركات تقدمها أسهم مصرف اشور بـ 3.45% وأسهم المصرف الاهلي بـ 2.90%.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشر البورصة يرتفع في جلسة الاربعاء) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤشر البورصة يرتفع في جلسة الاربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).