حزب العمال الكردستاني: محاولات تركية للتوغل في مناطق بدهوك وزاخو منذ 4 أيام

2020/09/30 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال مسؤول في إعلام حزب العمال الكردستاني، اليوم الأربعاء (30 أيلول 2020)، إنه منذ أربعة أيام تجري اشتباكات عنيفة بين عناصر الحزب والقوات التركية في مناطق متاخمة لمحافظتي دهوك وزاخو، مبيناً أن القوات التركية تعتزم بناء ثكنات عسكرية في هذه المناطق.

وذكر كاوا الشيخ موس، في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "القوات التركية منذ أربعة أيام تتوغل في منطقة حفتاني الحدودية بين محافظتي دهوك وزاخو، ومقاتلي حزب العمال الكردستاني، تتصدى لها، حيث تجري الآن اشتباكات ضارية، تشهد سقوط قتلى من القوات التركية".

وأضاف، أن "القوات التركية عملت يوم أمس، إنزال جوي عسكري في منطقة حفتاني وتعمل الآن على بناء ثكنات عسكرية في ذات المنطقة".

ومنذ ما يقرب من السنة، تعتدي القوات التركية على الأراضي العراقية وتقصف قوات حزب العمال الكردستاني في مناطق شمال العراق وقصفت كذلك القوات الأمنية العراقية وتسببت بمقتل منتسبين وضابط برتبة لواء منذ شهرين تقريبا.

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