وزير الخارجية يؤكد لنظيره المصري حرص الحكومة على توفير الوضع الأمنيّ المُستقرّ لجميع البعثات الدبلوماسيّة

2020/09/30 | 14:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري ، حرص الحكومة على توفير الوضع الامني المستقر لجميع البعثات الدبلوماسية العاملة على ارض العراق./ انتهى7

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