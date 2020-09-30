2020/09/30 | 14:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابوظبي / نينا / اعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ زايد للكتاب عن استقبال 1616 ترشيحاً لدورتها الخامسة عشرة حتى الآن،مبينة :" ان فرع "المؤلِّف الشاب" شهد العدد الاعلى من الترشيحات بنسبة بلغت 29.34٪، فيما استقبل فرع "الآداب" 27.02٪ من الترشيحات منذ فتح باب الترشّح في الاول من حزيران الماضي.وقال الدكتور علي بن تميم الامين العام للجائزة : " تجيء اجتماعات لجنة القراءة والفرز المكثفة والمتصلة للتعرف على الاعمال المقدمة ومدى مطابقتها للشروط الخاصة بالجائزة، في سياق علمي لاختيار قائمة طويلة لكل فرع من فروع الجائزة ، ضمن معايير تتسم بالوضوح والموضوعية ".وكانت لجنة القراءة والفرز قد عقدت 21 اجتماعاً افتراضياً منذ مطلع آب الماضي، لمراجعة ودراسة ترشيحات الدورة الحالية، وتقييم مدى اكتمال الشروط العامة للكتب المتقدمة، وستستمر اللجنة في اجتماعاتها حتى نهاية شهر تشرين الاول المقبل، ليصدر بعدها الاعلان عن القوائم الطويلة في تشرين الثاني لارسالها الى لجان التحكيم.يذكر ان لجنة القراءة والفرز تنعقد برئاسة الدكتور علي بن تميم، امين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب رئيس مركز ابوظبي للغة العربية، و تضم الدكتور خليل الشيخ، عضو الهيئة العلمية للجائزة من الاردن، والناقد سلطان العميمي، عضو الهيئة العلمية للجائزة من الامارات والدكتور علي الكعبي من الامارات ./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جائزة الشيخ زايد للكتاب : استقبال 1616 ترشيحاً للدورة الخامسة عشرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جائزة الشيخ زايد للكتاب : استقبال 1616 ترشيحاً للدورة الخامسة عشرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).