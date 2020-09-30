ترميم وتأهيل / 60 / منزلا للاسر المهجرة في قرى بديالى

2020/09/30 | 14:24 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اعلنت قائمقامية قضاء المقدادية في محافظة ديالى عن انجاز اعمال تأهيل وترميم / 60 / منزلا مدمرا بدعم دولي .وقال حاتم التميمي قائمقام المقدادية / وكالة / لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان احدى المنظمات الانسانية ، انجزت تأهيل وترميم / 60 / دارا سكنيا تعود للاسر المهجرة ،في قرى حمادة والعكيدات ونوفل المحررة ، ضمن حوض سنسل شمالي المقدادية " .واضاف :" ان المنظمة وزعت / 220 / سلة غذائية متنوعة بين الاسر العائدة من النزوح القسري في تلك القرى من اجل التخفيف من معاناتهم " ./انتهى

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