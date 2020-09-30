انفجار عبوة ناسفة على طريق مطار بغداد

2020/09/30 | 14:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجرت عبوة ناسفة يوم الاربعاء على طريق مطار بغداد، دون وقوع خسائر بشرية.

وذكرت الخلية خلال بيان مقتضب، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه "انفجرت عبوة ناسفة صباح اليوم، على عجلة مدنية نوع جيب بيضاء على طريق مطار بغداد، باتجاه المنطقة الخضراء، مما ادى الى حدوث أضرار بالعجلة دون خسائر بشرية".

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني‌

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