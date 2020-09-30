لجنة الامم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري تعقد اجتماعا مع العراق لمناقشة التزاماته

2020/09/30 | 14:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …اعلن موقع الامم المتحدة لحقوق الانسان ، الاربعاء ، ان من المقرر ان تعقد في الخامس من شهر تشرين الاول جلسة للعراق مع اللجنة المعنية بالاختفاء القسري حول كيفية معالجة البلاد لقضية الاختفاء ومناقشة التزاماته بهذا الخصوص.وذكر الموقع في خبر ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الجلسة ستكون عبر الانترنت خلال الايام 5 الى 7 تشرين الثاني من الساعة الرابعة الى السابعة مساء وستبث على شبكة الإنترنت على تلفزيون الأمم المتحدة باللغتين الإنجليزية والعربية”.واضاف ان ” العراق كان قد صادق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في عام 2010.



وفحصت اللجنة تقرير العراق الأول في عام 2015 وأصدرت مجموعة من التوصيات للدولة الطرف”.وتابع أنه ” وخلال الحوار القادم ستناقش اللجنة مع العراق تنفيذ التزاماته بموجب الاتفاقية.



وتشمل الموضوعات المحددة تطور استراتيجيات العراق لمنع الاختفاء القسري ، والبحث عن الأشخاص المختفين ، والتحقيق في حالات الاختفاء القسري المزعومة”.انتهى/25 ض

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