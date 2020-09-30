ميمي يسجل هدف الحسم على كورونا

2020/09/30 | 14:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تماثل نجم المنتخب الوطني ونادي السيلية القطري مهند علي اليوم الأربعاء للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة الصباح الرسمية أن نجم المنتخب مهند علي (ميمي) أعلن انتصاره على فيروس كورونا.

وكان ميمي قد أكد إصابته في 24 أيلول الماضي بفيروس كورونا، مبينا أنه سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

ويتصدر ميمي قائمة هدافي الدوري القطري بعد ثلاث جولات برصيد ثلاثة أهداف.

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