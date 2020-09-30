العلماء يثبتون قدرة الغربان على التفكير الواعي لأول مرة!

2020/09/30 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أثبت علماء أن الغربان تمتلك شكلا من أشكال الوعي وتعتبر أكثر ذكاء مما يُعتقد حقا.ووجد فريق البحث أن Corvids، أو عائلة طيور الغراب، تدرك بوعي بيئاتها والمرور الزمني قصير المدى، والذي بدوره يولد تجارب ذاتية.وأجرى الفريق في جامعة توبنغن الألمانية، سلسلة من التجارب على اثنين من غربان Corvus corone، حيث عُرض نحو 20000 إشارة ضوئية لكل منهما على مدار عشرات الجلسات، بينما كانت الأقطاب الكهربائية تراقب نشاط الدماغ.ودُرّبت الطيور على التعرف على المحفزات البصرية، عن طريق الإيماء لإظهارها عندما تسجل ضوءا وميضا.وكانت بعض الأضواء أكثر خفوتا وقصرا، ما يجعل من الصعب رؤيتها.



ومع ذلك، تسبب هذا في تباين في الردود التي قدمها الزوجان، ما أدى إلى اختلافات في الرأي أو التجربة الذاتية.وقال عالم فيزيولوجيا الحيوان، أندرياس نيدر، من جامعة توبنغن: “من المتوقع أن تستجيب الخلايا العصبية التي تمثل مدخلات بصرية بدون مكونات ذاتية، بالطريقة نفسها لمحفز بصري ذي كثافة ثابتة.



ومع ذلك، تظهر نتائجنا بشكل قاطع أن الخلايا العصبية في مستويات المعالجة الأعلى لدماغ الغراب، تتأثر بالتجربة الذاتية، أو بشكل أكثر دقة تنتج تجارب ذاتية”.ويُطلق على الوعي المعني وعيا أوليا أو حسيا، وكان يُعتقد سابقا أنه موجود فقط في الرئيسيات.



وقد يجبرنا هذا البحث الأخير على إعادة النظر في تعريفنا للوعي، وكذلك مدى تعقيد أدمغة الطيور.انتهى 25

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