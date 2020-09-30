2020/09/30 | 14:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن الناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة، یحیى رسول، الیوم الأربعاء، إلقاء القبض على قیادي بتنظیم داعش بعملیة إنزال جویة في محافظة دیالى.وقال رسول في بیان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: إن “جھاز مكافحة الإرھاب شرع ومنذ یوم أمس، بعملیات عسكریة واسعة تستھدف معسكرات عصابات داعـش السریة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسول : اعتقال قیادي بداعش بعملیة إنزال جوي في ديالى المركز الخبري الوطني.

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