الموقف الوبائي اليومي لكورونا في العراق: الإصابات تفوق الشفاء

2020/09/30 | 15:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تنشر “يس عراق” الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا بحسب ما أعلنته وزارة الصحة والبيئة اليوم الأربعاء 30 أيلول 2020 خلال 24 ساعة الماضية.

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