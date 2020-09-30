عودة جثمان أمير الكويت الراحل إلى بلاده من أمريكا

2020/09/30 | 15:12 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في صورة من أرشيف رويترز.الكويت (رويترز) - أعلن تلفزيون الكويت في بث على الهواء مباشرة وصول جثمان أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى بلاده بالطائرة قادما من الولايات المتحدة حيث كان يعالج.وأعلنت الكويت يوم الثلاثاء وفاة أميرها عن 91 عاما، لتبدأ حالة حداد على زعيم يعتبره كثيرون من عرب الخليج قائدا دبلوماسيا حاذقا وأميرا للإنسانية.وأدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي كان يشغل منصب ولي العهد، اليمين الدستورية يوم الأربعاء أميرا للبلاد أمام مجلس الأمة (البرلمان).تغطية صحفية أحمد حجاجي - تحرير مصطفى صالح

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