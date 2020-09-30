عاجل | استشهاد آمر فوج في محافظة صلاح الدين بانفجار عبوة ناسفة

2020/09/30 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

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– استشهاد آمر فوج في محافظة صلاح الدين بانفجار عبوة ناسفة.

– مراسل التغيير: استشهاد العميد معتصم القيسي آمر الفوج 12 ضمن قاطع عمليات الجزيرة.

– مراسل التغيير: العميد استشهد خلال تأدية الواجب الوطني ضد فلول داعش الإرهابي.

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