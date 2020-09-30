عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 4691 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3385 حالة شفاء و59 وفاة

2020/09/30 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– وزارة الصحة: تسجيل 4691 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3385 حالة شفاء و59 وفاة.

– الصحة: عدد حالات الشفاء الكلي: 292197 حالة.

– الصحة: عدد الإصابات الكلي: 362981 إصابة.

– الصحة: عدد الحالات الراقدة: 550 حالة.

– الصحة: عدد الوفيات الكلي: 9181 حالة.

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