2020/09/30 | 15:24 - المصدر: عين العراق

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صلاح الدين..



انفجار يودي بحياة ضابط عراقي كبير

أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بأن ضابطا عراقيا كبيرا لقي حتفه نتيجة انفجار عبوة ناسفة ضمن محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت ضمن قاطع الجزيرة والبادية في صلاح الدين، مستهدفة عجلة آمر الفوج الثاني عشر العميد معتصم القيسي ما أودى بحياته".

وأضاف أن "الحادث أدى أيضا إلى إصابة ضابط برتية نقيب ومنتسبين اثنين بجروح مختلفة".

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