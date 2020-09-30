الخلية: تفجير استهدف أمر فوج وضابط ومفوض خلال عمليات ’وادي الثرثار’

2020/09/30 | 15:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن مقتل امر فوج وضابط برتبة نقيب بعبوة ناسافة في وادي الثرثار.





وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 ايلول 2020)، انه "خلال العملية التي انطلقت صباح اليوم للبحث والتفتيش في وادي الثرثار، فقد انفجرت عبوة ناسفة على عجلة امر فوج طوارئ ١٢ صلاح الدين، مما ادى الى استشهاد امر الفوج وضابط برتبة نقيب ومفوض ، وتدمير العجلة بالكامل".

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