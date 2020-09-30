2020/09/30 | 15:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالموافقة على دخول 1500 زائر لاداء زيارة الاربعينية ، من كل دولة يرغب مواطنوها باداء الزيارة ، عبر المنافذ الجوية حصرا ./ انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بالموافقة على دخول 1500 زائر من كل دولة لاداء زيارة الاربعينية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بالموافقة على دخول 1500 زائر من كل دولة لاداء زيارة الاربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).