2020/09/30 | 15:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل(٤٦٩١) اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق اليوم ،وتماثل( ٣٣٨٥) حالة للشفاء ووفاة( ٥٩) حالة./انتهى7

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