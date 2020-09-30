2020/09/30 | 15:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الشارقة/ نينا / اكد عدد من الناشرين في دولة الامارات ان خسارة قطاع صناعة الكتاب ، خلال فترة انتشار فايروس كورونا المستجد ، بلغت ارقاما قياسية بنسبة تتراوح بين 50% إلى 85% من اجمالي المبيعات ، نظراً لتوقّف الفعاليات والاحداث الثقافية ومعارض الكتب العربية والأجنبية وضعف الاقبال، مشيرين الى :" ان الكتاب الورقي يعاني اليوم ازمة في ظلّ زيادة الطلب على الكتاب الالكتروني".جاء ذلك خلال اجتماع عقدته جمعية الناشرين الاماراتيين (عن بُعد) عبر تطبيق التواصل المرئي (زووم)، بهدف الاستماع لمطالب الناشرين ومناقشة مجموعة من الخطط والستراتيجيات المستقبلية للنهوض بواقع النشر المحلي ، خاصة في ظلّ الظروف الراهنة التي فرضها انتشار فايروس كورونا المستجد على العالم.



وتطرق الاجتماع الذي عقد بمشاركة علي بن حاتم، رئيس جمعية الناشرين الاماراتيين وراشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية ، وأكثر من 50 ناشراً من اعضاء الجمعية، الى الآثار التي سببها انتشار فايروس كورونا المستجد على آلية النشر وما ترتب عليها من تبعات على سوق النشر، ودور الجمعية وجهودها الداعمة خلال هذه الفترة بما يتعلق بتسهيل الإجراءات المتعلقة بتجديد الرخص الاقتصادية والتجارية وعقود الايجار وفواتير المطبوعات ورخص المجلس الوطني للاعلام وغيرها من الخطوات الداعمة./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خسارة كبيرة بقطاع صناعة الكتاب في الامارات خلال فترة انتشار فايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خسارة كبيرة بقطاع صناعة الكتاب في الامارات خلال فترة انتشار فايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).