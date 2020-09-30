الحشد الشعبي ينأى بنفسه عن الاتهامات: نعمل بأوامر القائد العام للقوات المسلحة

2020/09/30 | 15:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نأى الحشد الشعبي بنفسه، عن الهجمات التي تشوه صورته، مؤكدا انه يعمل تحت خيمة المرجعية الدينية ويأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

وقال معاون مدير مديرية العمليات في هيئة الحشد الشعبي أبو عمار الديراوي، إن هناك هجمة من جهات مختلفة لتشويه صورة الحشد الشعبي، مبينا ان عمليات الحشد الشعبي موجودة في عدد من المحافظات لغرض توفير الأمن.

وأكد الديراوي ان أوامر التبديل في الآمريات أمر طبيعي ولم يخلق أية مشاكل، معتبرا أن الحشد الشعبي قدم الكثير من التضحيات للشعب.

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