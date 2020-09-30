العراق يسجل 4691 اصابة جديدة بكورونا

2020/09/30 | 15:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الاربعاء، تسجل 4691 اصابة جديدة بفايروس كورونا و59 حالة وفاة.

الجدول ادناه يظهر الموقف الوبائي في عموم البلاد.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة والبيئة‌

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