تحذير من انتهاك حريات الصحفيين في خانقين

2020/09/30 | 15:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتكى صحفيو خانقين، من تضييق الحريات من قبل المؤسسات الاتحادية، باستخدام اساليب بوليسية امام مهامهم في مواكبة الاحداث والتطورات

وكانت مؤسسات حكومية قد سجلت في اقل من شهر، 4 دعاوى قضائية بحق صحفيين، كان اخرها دعوة ضد مراسل فضائية كركوك.

واوضح عباس اركوازي مسؤول دار الشهيد سلام الثقافي في خانقين لـ PUKmedia: ان مخاطر تضييق الحريات الصحفية في خانقين، تتزايد، بشكل ينعكس سلبا على مسؤولية الصحفي حيال الاحداث والتطورات والسلبيات، موضحا، ان اخر الدعاوى القضائية اتت، من دائرة المرور الاتحادية، بعد تغطية تقرير مصور لفضائية كركوك، بناءا على مطالب كانت مقدمة من موطني خانقين الذين شخصوا مواطن الخلل في عمل تلك المؤسسة.

واضاف ان دائرة المرور الاتحادية لم تتعامل اعتمادا على مبداء الشفافية بل استخدموا الأساليب البوليسية لردع الكلمة الصادقة، لافتا الى ان المؤسسات الصحفية والاعلامية في خانقين، تعمل لايجاد سبل كفيلة من اجل انهاء هذه الحالة التي لاتمثل خانقين ومكوناتها في التعايش الديمقراطي البناء والهادف.

PUKmedia خاص‌

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