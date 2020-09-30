2020/09/30 | 15:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – حذر عضو اللجنة المالية النيابية، احمد حمه رشيد، اليوم الأربعاء، من استنزاف احتياطات البنك المركزي، ومن ثم تضرر الاقتصاد العراقي.وقال رشيد في تصريح، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”: إن “حجم الاحتياط النقدي في العراق كلما ينخفض فأنه يضعف العملة العراقية”، مشيراً الى أن “ذلك سيؤدي الى اضعاف سعر العملة تدريجيا”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذيرات نيابية من التلاعب باحتياط البنك المركزي العراقي المركز الخبري الوطني.

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