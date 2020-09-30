الكهرباء تصرف مستحقات 6 أشهر للعقود وأجور الإنتاج


الكهرباء تصرف مستحقات 6 أشهر للعقود وأجور الإنتاج
2020/09/30 | 15:45 - المصدر: شفق نيوز
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