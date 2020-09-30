مصرف الرافدين يقرر توزيع رواتب المتقاعدين لتشرين الاول

2020/09/30 | 15:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

قرر مصرف الرافدين صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الاول .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه وبتوجيه من وزير المالية قرر مصرف الرافدين صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الاول ، مشيرا الى ان الصرف يكون عن طريق ادوات الدفع الالكتروني”.

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