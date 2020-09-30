2020/09/30 | 15:50 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحدث الان.. وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يجتمع برئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان في مقر الوزارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/30 | 15:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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