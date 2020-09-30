عزت الشابندر يحذر: محاولة إخراج القوات الأميركية من العراق انتحار

2020/09/30 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف السياسي العراقي عزت الشابندر، محاولة إخراج القوات الأميركية من العراق بالانتحار.

وتساءل الشابندر في تغريدة على تويتر، هل يمكننا إخراج القوات الأميركية من العراق بالقوة، أو خوض معركة فاصلة مع داعش بجسدٍ مُنهكٍ يفتك بمكوناته الفساد وانعدام الثقة بينها قبل العمل على استعادة عافية العراق بقرار وطني شامل؟

وأضاف الشابندر، أيها السادة، الفرق كبير جدا بين ان تكون مُعِدّاً للانتصار او مستعداً للانتحار.

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