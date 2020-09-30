حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 362 ألفًا

2020/09/30 | 15:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 4691 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و59 حالة وفاة في مختلف محافظات العراق، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في جدول توضيحي، حصل "ألترا عراق"، على نسخة منه، أنها سجلت 4691 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و59 حالة وفاة، فضلاً عن تسجيل 3385 حالة شفاء.

وبحسب بيان الوزارة، فإن مجموع الإصابات الكلي ارتفع إلى 362981 حالة، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء الكلي إلى 292197، في حين بلغ عدد الوفيات الكلي 9181 حالة.

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