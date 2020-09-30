مصرف الرافدين: صرف رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول

2020/09/30 | 15:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الاول.



وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 ايلول 2020)، "بتوجيه من وزير المالية قرر مصرف الرافدين صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الأول".

وأضاف البيان أن "الصرف يكون عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني".

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