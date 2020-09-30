التطبيع بين المقاومة والانبطاح

2020/09/30 | 15:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لإسرائيل الحق بالوجود، والتطبيع معها فعل إيجابي لصالح الحق الفلسطيني كما الإسرائيلي.هو إقرار موضوعي بفشل توجه المقاومة العنيفة وجنوحها إلى ما يحقق الأذى، دون العدالة.ولكن التطبيع، كذلك، لا يبنى على التخلي عن قراءات تسطيحية لاستبدالها بانبطاح فكري أمام ما يحاكي هذه القراءات التسطيحية لدى الطرف الآخر

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