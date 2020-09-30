مؤشر بورصة العراق يسجل ارتفاعاً بنسبة 0.36 بالمئة اليوم

2020/09/30 | 15:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتفع مؤشر البورصة، الاربعاء، بنسبة 0.36%.

وجرى تداول 2,8 مليار سهم بقيمة 1,5 مليار دينار.

وارتفعت اسهم 11 شركة تقدمها أسهم مصرف العطاء الاسلامي بـ 14.29% وأسهم شركة مصرف الخليج بـ 7.69%.

وانخفضت اسهم 7 شركات تقدمها أسهم مصرف اشور بـ 3.45% وأسهم المصرف الاهلي بـ 2.90%.

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