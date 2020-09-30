التربية تصدر توضيحاً بشأن امتحانات الدور الثاني للأول ابتدائي إلى الخامس اعدادي

2020/09/30 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة التربية، اليوم الأربعاء (30 أيلول 2020)، توضيحاً بشأن امتحانات الدور الثاني للأول ابتدائي إلى الخامس اعدادي.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "الاساتذة وطلبتنا الاعزاء..



تعقيباً على نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، نود اعلامكم، أن امتحانات الدور الثاني للصفوف من الأول الابتدائي الى الصف الخامس الإعدادي بما فيها الصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط ستجري في موعد 12/ 10 ولغاية 25/ 10".

وأضاف البيان، أن الامتحانات "سَتكون بنفس الألية التي جرت بها امتحانات نصف السنة وبإشراف اللجنة الامتحانية في كل مدرسة التي يترأسها مدير المدرسة والمعاونين وبعض الملاك التدريسي بالمدرسة، وبمتابعة من قبل الاشراف في كـل مديريـة عامة؛ ويكون تصحيح الدفاتر الامتحانية للامتحانات التحريرية داخل المدرسة حصراً، وفق اللجان المختصة لكل مادة".

وأشار البيان إلى أنه "عند الانتهاء من التصحيح تقوم ادارات المدارس بإعلان النتائج وإرسال الدفاتر الامتحانية للدور الثاني بالنسبة الى الصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط الى المديرية العامة للتربية / قسم الامتحانات، ومن ثم إرسالها الى مراكز الفحص لغرض حفظ درجات الطلبة ضمن قاعدة البيانات لضمان حقوقهم والاستفادة منها في صحة الصدور وتصديق الوثائق".

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