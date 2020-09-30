مداهمة وكر لتهريب النفط الاسود شرق بغداد

2020/09/30 | 15:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا /اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية عن مداهمة وكر لتهريب النفط الاسود شرق العاصمة بغداد .واوضحت الشركة ، في بيان صحفي ، ان " ملاكات هيأة التفتيش ، بمساندة القوات الأمنية ، داهمت وكرا لتهريب واحتكار منتوج النفط الخام في منطقة النهروان شرق بغداد ، يحتوي على احواض عديدة ، من خلال التجاوز على الأنبوب الناقل " ، مؤكدة مصادرة كميات كبيرة من مادة النفط الاسود ./انتهى5

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