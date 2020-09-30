2020/09/30 | 15:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ بحث وزير التخطيط خالد بتال النجم مع رئيس الوكالة الامريكية للتنمية (USAID) افاق التعاون المشترك بين الطرفين.وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الجانبين بحثا عبر الدائرة التلفزيونية، عددا من القضايا المتعلقة بدور الوكالة الامريكية للتنمية في دعم جهود الحكومة العراقية ووزارة التخطيط، في تطوير القطاع الخاص وعمليات اعادة إعمار المناطق المحررة، فضلا عن تطوير برنامج ادارة مشاريع التنمية(IDMS)، الذي تتولى وزارة التخطيط ادارته".من جانبه، اعلن وزير التخطيط، ان لدى الحكومة العراقية، توجهات جادة نحو تفعيل مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما في ما يتعلق بتأهيل وتطوير الشركات الحكومية الخاسرة، وتحويلها إلى شركات رابحة ومنتجة، من خلال اشراك القطاع الخاص في عملية التأهيل والتطوير، لافتا الى :" ان هذه العملية ستسهم في تحقيق عوائد مالية للدولة، وتوفر المزيد من فرص العمل، فضلا عن تقليل حجم الاستيراد من الخارج ودعم المنتج المحلي ".ولفت النجم الى :" ان هناك خطوات اخرى اتخذتها الوزارة لتشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص، الذي سيتشكل من الفعاليات الاقتصادية التي يتوافر عليها هذا القطاع"، داعيا الوكالة الامريكية للتنمية الى الاسهام في دعم هذه الإجراءات، بهدف التمكن من تحقيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص" ، مثمنا في الوقت نفسه، مستوى الدعم المتواصل الذي قدمته الوكالة في مختلف المجالات خلال السنوات الخمس الماضية، خصوصا في مجال تطوير البرامج الداعمة للاقتصاد، واعداد وترجمة الوثائق القياسية، والمساهمة في عمليات اعادة الاعمار"، مبديا رغبة الحكومة العراقية، في استمرار هذا التعاون، في مختلف المجالات.من جانبه عبّر رئيس الوكالة الامريكية للتنمية جون كاردناس، عن تقديره لمستوى التعاون بين الجانبين، مبديا استعداد الوكالة لتقديم المزيد من الدعم لبرامج وتوجهات وزارة التخطيط في مجال النهوض بواقع التنمية في العراق./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط يبحث مع الوكالة الامريكية للتنمية دعم جهود الحكومة في تطوير القطاع الخاص) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط يبحث مع الوكالة الامريكية للتنمية دعم جهود الحكومة في تطوير القطاع الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).