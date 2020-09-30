فريق الديوانية يعسكر في بغداد وتركيا استعدادا للموسم الكروي المقبل

2020/09/30 | 15:57 - المصدر: وكالة نينا

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الديوانية/ نينا/ يدخل فريق نادي الديوانية معسكرين تدريبين في بغداد وتركيا استعدادا للموسم الكروي المقبل .وقال حسين العنكوشي رئيس الهيئة الادارية للنادي " يدخل الفريق اعتبارا من بعد غد الجمعة معسكرا قصيرا في العاصمة بغداد ".واضاف " سيكون هناك معسكر اخر في التاسع من الشهر المقبل في تركيا بعد انجاز الاجراءات الادارية المطلوبة ، وذلك لغرض تحقيق الانسجام والجاهزية المطلوبة للفريق خاصة بعد اكتمال انضمام محترفيه الاجانب الاربعة "./ انتهى

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