وصول 260 عراقياً تم إجلاؤهم من ايران

2020/09/30 | 15:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، وصول (260) مواطناً عراقياً الى ارض مطار بغداد الدولي تم اجلاؤهم على متن رحلتين استثنائيتين من ايران....

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