العراق يوافق على استقبال 1500 زائرا للأربعين من كل بلد

2020/09/30 | 15:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، موافقة الأخيرعلى دخول 1500 زائر من كل دولة لأداء زيارة أربعينية ...

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