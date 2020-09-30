رئيس الجمهورية يبعث برقية تهنئة لأمير الكويت الجديد نواف الأحمد الجابر الصباح

2020/09/30 | 15:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم، ببرقية تهنئة الى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة اختياره أميراً لدولة الكويت.

الرئيس صالح أكد حرص العراق شعباً وحكومةً من أجل المضي قدماً في العلاقات الأخوية العميقة بين البلدين، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، ويرّسخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة.

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