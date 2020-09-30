مقتل آمر فوج وضابط ومفوض بانفجار في وادي الثرثار

2020/09/30 | 16:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني اليوم الاربعاء، مقتل ضابط كبير في شرطة طوارئ محافظة صلاح الدين بانفجار عبوة ناسفة على عجلته في عملية تفتيش وادي الثرثار التي انطلقت اليوم.

وقالت الخلية في بيان، انه "وخلال العملية التي انطلقت صباح اليوم للبحث والتفتيش في وادي الثرثار، فقد انفجرت عبوة ناسفة على عجلة امر فوج طوارئ ١٢ صلاح الدين".

وأضاف البيان، ان الانفجار "أدى الى استشهاد آمر الفوج وضابط برتبة نقيب ومفوض، وتدمير العجلة بالكامل".

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