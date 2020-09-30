2020/09/30 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبدالله 1-هذا الجمالُ الذي يعمرُ الآن قلبي،كمصباح منيرٍ في غرفةٍ محاطة بالظلام، أ يكونُ لزاماً عليَ كسرهُ بحجارتي،بعدَ أن قصُرتْ حجارةُ الآخرين عن اصابته، أو تفتتَ الصلبُ منهاعلى هالة النور من حوله ؟ذلك الملاكُ الذي يكتبُ الشعرَ لي خلسةً،مهرّباً أسرارَ قومهِ، حريصاً على ان يُبقيَ الأمرَ بيننا،أ يكونُ لزاماً عليَ التقاط صورة معهُ،أو كسر إحدى جناحيه،أو أسرهُ ف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربع قصائد - عادل عبدالله) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربع قصائد - عادل عبدالله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).