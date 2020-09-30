ترشيح النائب مختار الموسوي لمنصب وزير الدولة في حكومة الكاظمي

2020/09/30 | 16:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، عن ترشيح النائب مختار الموسوي عن المكون التركماني لمنصب وزير الدولة في حكومة مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر في حديث صحفي، ان “القوى التركمانية اتفقت على تشريح النائب التركماني عن مدينة تلعفر مختار الموسوي لمنصب وزير الدولة في حكومة مصطفى الكاظمي”.

واضاف المصدر، ان “ترشيح الموسوي كبديل عن المرشح المتوفي حسن اوزمن البياتي”.

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