وزير التعليم يؤكد الالتزام بخطة القبول وعدم تمديد التقديم للدراسات العليا

2020/09/30 | 16:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الاربعاء، الالتزام بخطة القبول وعدم تمديد التقديم للدراسات العليا.

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