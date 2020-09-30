انفوغرافيك… الدول الاعلى بتسجيل اصابات كورونا

2020/09/30 | 16:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

نشرت مجلة نيوزويك، احصائية توضح الدول التي لديها أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا حتى تاريخ 28 سبتمبر 2020.

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