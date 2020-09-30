رسول: إلقاء القبض على أحد قياديي داعش الإرهابي في ديالى

2020/09/30 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، القبض على أحد قياديي تنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية إنزال جوي بالقرب من نهر نارين في محافظة ديالى.

وأكد رسول في بيان، أن جهاز مكافحة الإرهاب قام بعمليات عسكرية واسعة استهدفت المعسكرات السرية للتنظيم الإرهابي، تمكنت من خلالها من تدمير عدد من الكهوف والأوكار وعجلة تستخدم لحفر الأنفاق، فضلا عن تدمير عدد من المخازن التي تحتوي مواد متفجرة شديدة الخطورة وأعتدة مختلفة الأنواع.

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