بيان مشترك من السفراء والقائمين بالأعمال عقب اجتماعهم بالكاظمي

2020/09/30 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر السفراء والقائمون بالأعمال لمجموعة من الدول العربية والأجنبية بيانا بشأن استهداف البعثات الدبلوماسية عقب لقائهم برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأكد السفراء والقائمون بالأعمال في بيانهم على دعم العراق وشعبه واحترام السيادة العراقية بما يعزز رؤية عراق مستقر وآمن، معربين عن قلقهم من ارتفاع أعداد الهجمات ضد المؤسسات الدبلوماسية في العراق، سواء كانت هجمات صاروخية أو عبوات ناسفة، والتي لا يقتصر خطرها على البعثات فقط، وإنما يشمل الشعب العراقي والمدنيين، وآخرها ما تعرضت له عائلة بالقرب من مطار بغداد الدولي من حادث مأساوي عقب هجوم صاروخي.

وأكد البيان على دعم خطوات الكاظمي وحكومته في التصدي لهذه الهجمات، والقيام بالمزيد من الإجراءات والعمليات الأمنية لتعزيز الأمن في بغداد والمطار، فضلاً عن تعزيز القوات الأمنية الموجودة في المنطقة الخضراء، معربين عن استعدادهم لمساعدة العراق في مواجهة التحديات الأمنية.

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